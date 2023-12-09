13:19 (мск), источник: МК.RU Уфа
Глава Башкирии объяснил, почему считает необходимым лично бывать на передовой
Хабиров напомнил, что у Башкирии на Донбассе есть подшефная территория.
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Глава Башкирии Радий Хабиров на прямой линии с жителями республики рассказал о своей недавней командировке в зону боевых действий спецоперации России на Украине. По словам г-на Хабирова, «не так много людей знали о поездке: это в некотором роде и вопрос безопасности».
— Мы поехали туда с Андреем Геннадьевичем (Назаров, председатель правительства РБ — прим. ред.), Максимом Васильевичем (Забелин, руководитель администрации главы РБ — прим. ред.). — Хотели посмотреть, как идут дела у наших ребят. Вообще, поездка была очень насыщенная. Мы проехали Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Наши подразделения раскиданы практически по всей территории проведения специальной военной операции.
Г-н Хабиров объяснил и то, почему он считает необходимым лично бывать на передовой.
— Когда я провожаю наши подразделения на СВО, говорю им: «Встретимся на месте», — сказал он. — Мне кажется, от того, что приезжает руководитель республики, ребята понимают, что о них помнят, что они важны для нас. Я посетил два полка, в которых служат наши ребята. Из 2,5 тысячи человек в каждом из них — по 90 человек из Башкортостана. Подразделения находятся на Марьинском направлении и в районе Днепрорудного. Ребята там стоят практически год. И я посетил расположение второго батальона имени Салавата Юлаева, который прибыл в зону СВО.
Как признался глава РБ, в этот раз, когда он встречался с башкирскими бойцами, парни не имели проблем в тылу.
— Когда я встречаюсь с ребятами, спрашиваю: «Как ваши семьи?», — рассказал он. — И ни один не обратился с вопросом. Потому что в республике, как мне кажется, должным образом наладили работу с семьями.
Радий Фаритович посетовал, что ему «не удалось увидеться с командиром полка “Башкортостан”, потому что в день нашего прибытия полк пошёл в наступление».
— Эту тяжёлую операцию провели достойно, — порадовался глава РБ. — Полк большой, его подразделения дислоцируются в разных местах. Не удалось увидеться и с командиром «шаймуратовцев». Потому что в этот день подразделение участвовало в боевых действиях. Для понимания — «шаймуратовцы» стоят на линии соприкосновения в 100 метрах от противника. Это самые боевые направления, которые есть.
Также г-н Хабиров напомнил, что у Башкирии на Донбассе есть подшефная территория — город Красный Луч в ЛНР.
— Мы заехали, посмотрели на те объекты, которые восстанавливаем, — большое количество объектов, — пояснил он. — Считаю, что это правильно. Каждый регион России закреплён за определённой территорией. Мы все дружно помогаем.
Руководителю Башкирии удалось повидаться с башкирскими врачами, которые работают в Луганской народной республике.
— Некоторые врачи работают там уже по шесть-семь смен, — объяснил он. — Говорю им самые добрые слова, как и нашим строителям. Практически 70 процентов врачей первичного звена там отсутствует. И наши специалисты выполняют эту задачу. Их там очень сильно благодарят.
Г-н Хабиров на прямой линии объяснил, как создавались башкирские именные подразделения — всего их 17, и почему земляки лучше себя чувствуют, когда служат в одном батальоне.
— Эта инициатива исходила от наших ветеранских организаций, прежде всего «Боевого братства», — напомнил руководитель региона. — Когда мы начали формировать контуры батальонов, то исходили из того, что, во-первых, у республики есть возможность оказать дополнительные меры поддержки. Мы платим и единовременные, и суточные выплаты. И перед тем, как объявить решение о поддержке, делали запрос — есть ли люди. И потом к нам выстроилась очередь: в день обращались по 100 человек, чтобы попасть в эти батальоны. И мы поняли, что это нужно делать. Для нас было важно, кто возглавит батальоны. Нам нужно было понимать, какой руководитель будет нести ответственность. И третье — это взаимное плечо и поддержка. Когда началось формирование по контракту, я обратился в минобороны, чтобы нам дали возможность создать именной башкирский полк. Опять же, мы понимаем, кто его командир. Я знаю заместителей командира, знаю многих ребят. Мы смотрели, как происходит боевое слаживание. За два дня построили на полигоне туалеты и душевые кабины.
Г-н Хабиров пояснил, что и властям проще помогать башкирским военнослужащим, чем когда они разбросаны по всей линии фронта.
— Нам в некотором смысле повезло, что многие наши мобилизованные попали в сводные полки, где в основном служат ребята из Башкортостана, — сказал он. — Это для нас удобно по логистике. То есть мы привозим в полк то, что они просят — и все сразу доставляем. А представляете, если бы тысячи людей были в разных подразделениях, то было бы чрезвычайно сложно. То есть это позволяет нам более эффективно помогать. И подчёркиваю, когда они бьются, то очень переживают и поддерживают друг друга. Поэтому, на мой взгляд, это было очень правильным решением.