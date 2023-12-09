Путин и президент Египта обсудили варианты урегулирования конфликта в Газе

«Во время звонка обсуждалась ситуация в регионе, в частности, в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете политического и гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении.
Президенты условились продолжать добиваться прекращения огня в анклаве, урегулирования конфликта на основе создания независимого палестинского государства, а также выполнения международным сообществом своих обязательств.
11 октября Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели отметил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Путин заявил, что и в США, и в Израиле есть политики и эксперты, которые придерживаются аналогичной точки зрения. Позднее он сообщил, что Россия всегда выступала за создание палестинского государства.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным палестинской стороны, количество погибших в секторе Газа превысило 15 500 человек, пострадали свыше 41 000 жителей анклава. По оценке ООН, ситуация в анклаве стала «апокалиптической».
За два месяца конфликта было объявлено лишь одно семидневное перемирие, которое было прервано 1 декабря из-за, по утверждению ЦАХАЛ, запущенной в сторону Израиля ракеты «Хамаса». Россия на фоне продолжения боев возобновила эвакуацию граждан России из сектора Газа. По данным МЧС, анклав силами РФ покинул 951 человек. Отмечалось, что процесс осложняется высокой интенсивностью израильских ударов по Газе, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах» на границе анклава с Египтом.