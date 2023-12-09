Кроме того, на донецком направлении Южная группировка войск, артиллерия и авиация ВС РФ отразили пять атак ВСУ, а также нанесли поражение живой силе 22-й, 93-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Противник потерял до 200 чел. убитыми и ранеными, два автомобиля, две боевые машины пехоты, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-30.
Ранее в этот день начальник пресс-центра западной группировки российских войск Сергей Зыбинский рассказал, что за прошедшие сутки ее подразделения успешно отразили пять атак ВСУ на купянском направлении. Суммарные потери противника составили до 100 военных, уточнил он.
Днем ранее командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным Чибилия сообщил об уничтожении российскими военными в в Донецкой Народной Республике (ДНР) нескольких боевиков ВСУ, у которых на форме были шевроны с американским флагом.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.