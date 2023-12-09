Заместитель губернатора Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 21 декабря

Лично обратиться к заместителю губернатора с вопросом, который не был решен на местном уровне, могут все люди, законно находящиеся на территории страны, после предварительной записи по телефонам: (831) 439−04−98, 430−96−39.
Граждане могут получить помощь по вопросам: реализации государственной политики и осуществления управления в сфере охраны здоровья и в области обязательного медицинского страхования в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти региона, а также реализации государственной политики в сфере образования и воспитания, социальной поддержки обучающихся и организации отдыха детей.
Отмечается, что запись на прием прекращается за пять рабочих дней до даты его проведения.