15:13 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Новая коалиция PAS-PSRM формируется в Оргеевском районе
Но на этот раз при поддержке представителей Партии развития и консолидации Молдовы (PDCM), возглавляемой экс-премьером Ионом Кику.
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Вчера, 08 октября 2023 года, состоялась новая попытка сформировать большинство в Оргеевском районном совете, предпринятая представителями политических партий PAS, PSRM, PDCM и некоторыми представителями их партий-спойлеров.
Планам команд под руководством Майи Санду, Игоря Додона и Иона Кику и на этот раз помешали районные советники, избранные по спискам политической партии «Сила альтернативы и спасения Молдовы» (FASM), которых поддержали советники от Партии коммунистов Республики Молдова (PCRM)и Политической партии «Возрождение».
Районные советники, избранные по спискам партий FASM, PCRM и ПП «Возрождение», вновь бойкотировали заседание Оргеевского районного совета, осознавая намерение PAS, PSRM и PDCM создать коалицию большинства и захватить власть в районе, несмотря на то, что они попали в Оргеевский районный совет только благодаря беззакониям нынешней власти, которая неправомерно сняла с предвыборной гонки сначала Политическую партию «ШОР», объявив ее неконституционной, а затем и Политическую партию «ШАНС» — обе поддерживаемые бизнесменом Иланом Шором, который пользуется доверием большинства избирателей в муниципии и районе Оргеев.
Учитывая тот факт, что Илан Шор выразил свою поддержку команде FASM, а нынешняя власть страны использовала все свои административные и силовые рычаги, чтобы ввести в заблуждение избирателей в Оргееве, районные советники, избранные по спискам партий FASM, PCRM и ПП «Возрождение», бойкотом вчерашнего заседания дали понять, что они не согласны с результатами местных выборов 5 ноября 2023 года и требуют проведения повторных выборов.
Следует отметить, что вчера часть районных советников уже второй раз подряд собралась на учредительное заседание вновь избранного Оргеевского районного совета, но из-за отсутствия кворума заседание было признано несостоявшимся, а новый филиал коалиции PAS-PSRM в Оргееве пока провалился!