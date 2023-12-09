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9 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Игорь Гросу сообщил послу Великобритании о намерениях утвердить план деолигархизации

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik.Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу встретился в пятницу с новым послом Великобритании в нашей стране Ферн Мэрион Хорин, информирует пресс-служба законодательного форума.

Источник: AP 2023

Как отмечается. стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и рассмотрели прогресс, достигнутый парламентом в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

«Мы собираемся утвердить план деолигархизации, который был разработан на вчерашнем заседании Национальной комиссии по европейской интеграции», — сказал председатель парламента.

Игорь Гросу и Ферн Мэрион Хорин обсудили также прошедшие недавно в Молдове всеобщие местные выборы.

«Большинство избирателей проголосовали за европейских мэров, хотя мы работали в сложной кампании, с беспрецедентным вмешательством иностранного государства в наши внутренние дела, с грязными деньгами и с пропагандой, сеющей недоверие в обществе», — рассказал спикер.

Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество в таких областях, как борьба с экономической преступностью, борьба с коррупцией, борьба с пропагандой и укрепление безопасности, отмечает пресс-служба.

Председатель парламента подчеркнул важность британского опыта для Молдовы и помощь в выработке заключений и рекомендаций по проектам законов.

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