Игорь Гросу сообщил послу Великобритании о намерениях утвердить план деолигархизации

Как отмечается. стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и рассмотрели прогресс, достигнутый парламентом в реализации рекомендаций Еврокомиссии.
«Мы собираемся утвердить план деолигархизации, который был разработан на вчерашнем заседании Национальной комиссии по европейской интеграции», — сказал председатель парламента.
Игорь Гросу и Ферн Мэрион Хорин обсудили также прошедшие недавно в Молдове всеобщие местные выборы.
«Большинство избирателей проголосовали за европейских мэров, хотя мы работали в сложной кампании, с беспрецедентным вмешательством иностранного государства в наши внутренние дела, с грязными деньгами и с пропагандой, сеющей недоверие в обществе», — рассказал спикер.
Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество в таких областях, как борьба с экономической преступностью, борьба с коррупцией, борьба с пропагандой и укрепление безопасности, отмечает пресс-служба.
Председатель парламента подчеркнул важность британского опыта для Молдовы и помощь в выработке заключений и рекомендаций по проектам законов.