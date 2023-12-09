Эрдоган назвал невозможным справедливый мир с США на Ближнем Востоке

8 декабря в Совете безопасности ООН рассматривалась резолюция ОАЭ с требованием прекращения огня в зоне конфликта. Соединенные Штаты наложили на документ вето. В поддержку документа выступили 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась от голосования. Китай после этого обвинил США в лицемерии.
Турецкий президент также заявил о необходимости реформировать Совбез ООН, поскольку с ним человечество «не сможет добиться чего-либо».
В середине ноября Эрдоган уже призывал реформировать ООН и изменить право вето в связи с неспособностью Совбеза всемирной организации прийти к какому-то решению по палестино-израильскому конфликту. По его мнению, любая структура, которая не меняется, не может существовать в новом мировом порядке, поэтому ООН нуждается в обновлении. Система постоянных членов и права вето в организации должна быть изменена, сказал Эрдоган тогда.
С начала боевых действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» турецкий президент сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, пообещав объявить его на официальном уровне военным преступником, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган ранее заявил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами.