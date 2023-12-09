9 декабря, источник: Коммерсантъ
Начальник ИГЖН может покинуть должность
Начальник краевой инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Александр Евсюков покинет с начала 2024 года должность, сообщили «Ъ-Прикамье» сразу несколько источников.
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По данным одного из них, господин Евсюков планирует трудоустроиться за пределами региона — на днях он был согласован на новую должность. О каком регионе идет речь и какую должность получит действующий краевой чиновник, источники не раскрывают.
В минЖКХ от комментариев воздержались. Напомним, большую часть этого года Александр Евсюков провел в Луганской области в командировке, где исполнял обязанности замруководителя администрации Северодонецка. В конце лета он вернулся в Пермь.
Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков возглавил в 2018 году. Господин Евсюков начал работать в инспекции жилищного надзора с 2014 года — в должности замначальника отдела надзора за использованием жилфонда. В 2015-м он стал начальником отдела лицензирования. С июля 2017 года занимал должность замначальника ИГЖН. В ноябре 2017 года назначен исполняющим обязанности руководителя инспекции.