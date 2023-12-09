9 декабря, новости Казахстана, источник: DKNews.kz
Как Казахстан готовит своих военнослужащих к миссиям ООН
В Алматы депутаты Парламента ознакомились с деятельностью Центра миротворческих операций, передает DKNews.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В мероприятии также принял участие заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов, который вместе с парламентариями побывал на объектах центра.
Визитеры посетили конференц-зал, учебный корпус, где их ознакомили с основными направлениями деятельности Центра миротворческих операций (KAZCENT).
В нем осуществляется миротворческая и языковая подготовка военного, полицейского и гражданского персонала к участию в миссиях ООН.
Начальник Центра миротворческих операций Министерства обороны РК полковник Бауыржан Нигметуллин провел подробный брифинг, в ходе которого депутаты получили ответы на вопросы о дальнейшем развитии и расширении миротворческой деятельности.
— Во исполнения поручений Главы государства министр обороны поставил задачу по повышению потенциала казахстанского миротворческого контингента для участия в миссиях под эгидой ООН. В этой связи мы постоянно совершенствуем навыки, тщательно подходим их обучению. Контингент прошел качественную и всестороннюю подготовку, обеспечен всем необходимым имуществом, вооружением и военной техникой. Сейчас мы ожидаем группу оценки ООН. После проверки будем стопроцентно готовы к выполнению задач в ходе миротворческих операций Бауыржан Нигметуллин.
При посещении учебного центра «Бітімгер» депутаты ознакомились с особенностями подготовки национального контингента для участия в миротворческих миссиях ООН, осмотрели оснащение военнослужащих вооружением, военной техникой и имуществом.
На полигоне миротворцы продемонстрировали выполнение задач по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блок-поста и патрулированию. Были смоделированы ситуации и показаны действия личного состава при минометном обстреле базы, оказании первой медицинской помощи при ранении и эвакуации пострадавшего, обезвреживании самодельного взрывного устройства с применением специальной инженерной робототехники.
Своим мнением о посещении объектов KAZCENT и созданных возможностях для подготовки миротворческого контингента поделилась депутат, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Жанна Асанова.
Миротворческая деятельность — важный элемент для выстраивания диалога между странами, укрепления дипломатических связей и в целом для мира. Сегодня мы увидели, что наши миротворцы боеготовы, физически развиты и хорошо подкованы в языковом плане. На базе Центра миротворческих операций созданы все необходимые условия для получения военнослужащими необходимых знаний Жанна Асанова.
Необходимо отметить, что Министерством обороны прорабатывается вопрос участия казахстанских военнослужащих в миротворческой миссии ООН на Голанских высотах.
Визит завершился посещением музея KAZCENT, где депутаты ознакомились с экспозициями, повествующими об истории развития миротворчества в Казахстане.