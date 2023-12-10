11:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Депутат Шеремет прокомментировал «наработки» Украины о захвате Крыма
Депутат Шеремет назвал «наработки» Украины по Крыму шутовством.
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Наличие у Украины наработок, которые якобы должны заставить Россию уйти из Крыма, являются шутовством. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев готовит некие наработки на 2024 год, которые якобы вынудят Россию навсегда уйти из Крыма.
— Шутовство киевских нацистов даже комментировать бессмысленно, — сказал Шеремет агентству РИА Новости.
Депутат напомнил о поговорке, согласно которой планы на год составляй весной, планы на день — утром. Для Украины, по его словам, составлять планы не взялся бы ни один предсказатель.
— Если, конечно, он западных шутовских академий не заканчивал, — добавил парламентарий.
Депутат заверил, что все враждебные угрозы и планы против России вновь будут разрушены. По его словам, враги будут уничтожены силой духа и мощи российского оружия.