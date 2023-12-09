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9 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Встреча Лукашенко с Президентом Экваториальной Гвинеи прошла в Малабо

с участием членов делегаций.
Источник: AP 2023

(Обновлено 00:45).

9 декабря, Малабо /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого прошла в Малабо, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею

После официального церемониала с исполнением гимнов и ротой почетного караула прошли переговоры глав государств. Сначала в узком, а затем в расширенном составе — с участием членов делегаций.

Александр Лукашенко и Теодоро Обианг Нгема Мбасого

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов. -0-

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