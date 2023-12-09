9 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Встреча Лукашенко с Президентом Экваториальной Гвинеи прошла в Малабо
с участием членов делегаций.
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(Обновлено 00:45).
9 декабря, Малабо /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого прошла в Малабо, передает корреспондент БЕЛТА.
После официального церемониала с исполнением гимнов и ротой почетного караула прошли переговоры глав государств. Сначала в узком, а затем в расширенном составе — с участием членов делегаций.
По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов. -0-