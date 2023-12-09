20:31 (мск), источник: Газета.Ру

ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Запесочье в Погарском районе Брянской области. Об этом оповестил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«ВСУ обстреляли село Запесочье», — написал глава области.

Согласно информации Богомаза, пострадавших в результате атаки нет, но зафиксированы повреждения в одной хозяйственной постройки.

«Оперативные службы работают на месте», — подытожил губернатор.

Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удары по поселку Манев в Климовском районе Брянской области. В общей сложности украинская армия выпустила три артиллерийских снаряда 125-го калибра. Пострадавших и разрушений нет.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района. По его информации, в результате атаки никто не пострадал, но зафиксированы разрушения.

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