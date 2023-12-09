ВСУ обстреляли поселок в Брянской области

«ВСУ обстреляли село Запесочье», — написал глава области.
Согласно информации Богомаза, пострадавших в результате атаки нет, но зафиксированы повреждения в одной хозяйственной постройки.
«Оперативные службы работают на месте», — подытожил губернатор.
Накануне Вооруженные силы Украины нанесли удары по поселку Манев в Климовском районе Брянской области. В общей сложности украинская армия выпустила три артиллерийских снаряда 125-го калибра. Пострадавших и разрушений нет.
Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что ВСУ обстреляли населенный пункт Лемешовка Севского района. По его информации, в результате атаки никто не пострадал, но зафиксированы разрушения.