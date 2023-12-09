«Резкий поворот в медиапространстве в отношении Украины. СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США скоро откажутся от нее и сожгут дотла», — заявил он.
По мнению политика, СМИ изменили риторику в отношении бывшей советской республики, признавая, что теперь Вашингтону и Киеву не по пути. Он напомнил, что предупреждал об этом еще полтора года назад, но в ответ на это сталкивался лишь с оскорблениями.
В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы «стреляют Украине в колено», увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.