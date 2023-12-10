Госдеп заявил, что работает над помощью арестованному в России американцу

Ранее суд в Петербурге арестовал гражданина РФ и США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов в соцсети с изображением Георгиевской ленты.
По словам представителя госдепа, для ведомства нет более приоритетной задачи, нежели обеспечение безопасности граждан США за рубежом. Он отметил, что госдепу «известно о сообщениях о задержании гражданина США в России».
Представитель госдепа добавил, что при задержании гражданина США за рубежом ведомство «работает над оказанием всей необходимой помощи».
По данным пресс-службы судов Петербурга, Малеву вменяется два эпизода. В соцсети «Одноклассники» он выложил изображение Георгиевской ленты, которое подписал как «опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией, используя для отождествления данного лица грубую нецензурную брань». Также накануне Дня Победы в аналогичной соцсети он выложил фото трупа с текстом «как правильно носить Георгиевскую ленточку».