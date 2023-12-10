Главное
Спецоперация на Украине
14:58 (мск), новости Узбекистана, источник: EL.kz

С 4 вузами Узбекистана будет тесно сотрудничать актюбинский университет

Делегация преподавателей Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова посетила столицу Узбекистана — Ташкент, передает ИА El.kz со ссылкой на МНВО.

Источник: gov.kz

В ходе визита состоялась встреча с представителями государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана, Чирчикского государственного педагогического университета, Национального института искусства и дизайна им. К. Бехзода и департамента по международным связям Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

На встрече Zbubanov University и 4 вуза Узбекистана подписали меморандумы о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества в рамках меморандума является развитие международного партнерства и укрепление связей.

В дальнейшем студенты смогут обучаться и обмениваться опытом в рамках программы академической мобильности в данных вузах Узбекистана. Это сотрудничество также откроет широкие возможности преподавателям университетов. Планируется, что в следующем году представители узбекистанского вуза посетят Актобе и ознакомятся с работой университета Жубанова.

В свою очередь, вышеназванные учебные заведения выразили благодарность Актюбинскому региональному университету им. К. Жубанова за дружеские отношения. Было отмечено, что дальнейшая совместная работа государств внесет значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области культуры и образования.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Карабахе объявили о прекращении существования непризнанной республики
100 тысяч человек пострадали в ДТП за последние пять лет в Казахстане
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование