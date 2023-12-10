С 4 вузами Узбекистана будет тесно сотрудничать актюбинский университет

В ходе визита состоялась встреча с представителями государственного университета физической культуры и спорта Узбекистана, Чирчикского государственного педагогического университета, Национального института искусства и дизайна им. К. Бехзода и департамента по международным связям Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.
На встрече Zbubanov University и 4 вуза Узбекистана подписали меморандумы о сотрудничестве. Основным направлением сотрудничества в рамках меморандума является развитие международного партнерства и укрепление связей.
В дальнейшем студенты смогут обучаться и обмениваться опытом в рамках программы академической мобильности в данных вузах Узбекистана. Это сотрудничество также откроет широкие возможности преподавателям университетов. Планируется, что в следующем году представители узбекистанского вуза посетят Актобе и ознакомятся с работой университета Жубанова.
В свою очередь, вышеназванные учебные заведения выразили благодарность Актюбинскому региональному университету им. К. Жубанова за дружеские отношения. Было отмечено, что дальнейшая совместная работа государств внесет значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области культуры и образования.