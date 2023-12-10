11:17 (мск), источник: РИА Новости
Пошлем солдат. В США сделали опасное заявление о Крыме
AC: участие США в борьбе за Крым приведет лишь к мировой войне.
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Поддержка Штатами претензий Киева на Крым обернется третьей мировой войной, заявил корреспондент журнала American Conservative Брэдли Девлин.
Журналист прокомментировал так прошедшие в среду дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии. Вивек Рамасвами предположил, что бывший полпред страны в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и Джо Байден хотят направить американские войска на помощь Киеву.
«В итоге она сказала: “Донецк, Луганск, Крым”. Это неверный ответ. <…>. Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в третью мировую войну», — считает автор статьи.
По мнению Девлина, внешняя политика — одно из слабых мест Никки Хейли в рамках президентской гонки.
Выборы главы государства в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Джо Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024-м.