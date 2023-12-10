Французский корабль сбил два дрона над Красным морем

США на прошлой неделе также сообщали об отражении атак БПЛА в Красном море. Как утверждалось, хуситы атаковали три коммерческих судна с помощью ракет и беспилотников. На сигналы бедствия реагировал эсминец USS Carney, он сбил три БПЛА.
Атаки на суда в Красном море участились на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас». Йеменские хуситы, заявившие о поддержке «Хамаса», атакуют израильские позиции. Кроме того, они объявляли, что будут проводить операции против судов, связанных с Израилем. Так, в ноябре они захватили британское торговое судно Galaxy Leader. Предположительно, хуситы могли быть причастны также к попытке захвата судна Zodiac в Аденском заливе.