Лидеры США и Израиля не приедут на инаугурацию президента Аргентины

Инаугурация пройдет в воскресенье. Во время предвыборной кампании Милей не раз говорил, что намерен ориентироваться на сотрудничество с США и Израилем.
Делегацию США возглавит глава минэнерго Дженнифер Грэнхольм. В делегацию также войдут посол США в Аргентине Марк Стэнли, замминистра транспорта по политическим вопросам Карлос Монхе, помощник главы минэнерго по международным делам Эндрю Лайт и спецпомощник президента и старший директор по вопросам Западного полушария совета нацбезопасности Белого дома Хуан Себастьян Гонсалес.
Сам президент Джо Байден не планирует посещать инаугурацию.
Глава МИД Израиля Эли Коэн уже прибыл в Буэнос-Айрес, в поездке его сопровождают семьи заложников палестинского движения ХАМАС аргентинского происхождения, которые также встретятся с Милеем.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе в телефонном разговоре поблагодарил Милея за поддержку в палестино-израильском конфликте и намерение перенести посольство Аргентины в Иерусалим. Нетаньяху назвал Милея «настоящим другом еврейского народа» и пригласил его посетить Израиль.
Милей ранее говорил, что хочет принять иудаизм, чтобы стать первым президентом-иудеем в истории своей страны. В ходе недавнего визита в США он посетил могилу Любавичских Ребе в Нью-Йорке, «чтобы поблагодарить за победу на выборах».
Посетит Буэнос-Айрес и президент Армении Ваагн Хачатурян. В Аргентине проживает крупнейшая армянская диаспора в Латинской Америке.
Кто еще посетит инаугурацию
Милей во время предвыборной кампании не раз заявлял, что намерен прекратить продвигать связи на правительственном уровне с основными торговыми партнерами Аргентины — Китаем и Бразилией. Он мотивировал это тем, что не хочет вести дела с коммунистами и социалистами.
Однако после избрания Милей смягчил риторику. Так, он пригласил на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, а в приглашении высказался за плодотворное развитие отношений между странами. Однако лидер соседней страны не приедет в Буэнос-Айрес.
Милей не раз критиковал лично Лулу да Силву, называя его «коррупционером». В ответ руководитель управления общественных связей Бразилии Паулу Пимента заявил, что Милей должен извиниться перед лидером Бразилии за оскорбительные высказывания.
Кроме того, на церемонию пригласили противника Лулы да Силвы — экс-президента Жаира Болсонару. В итоге на инаугурацию от Бразилии приедет глава МИД Мауру Вьейра.
От Китая будет присутствовать спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) У Вэйхуа.
Россия также приглашена на церемонию. Ее будет представлять посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
Свое присутствие на церемонии также подтвердили президенты Уругвая, Чили, Парагвая, Эквадора, Венгрии. Кроме того, посетить Буэнос-Айрес собирается Владимир Зеленский.
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