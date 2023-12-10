14:54 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане впервые за год вырастили 8,2 млн тонн зерна
Президент Шавкат Мирзиёев поздравил тружеников сельского хозяйства с профессиональным праздником.
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В этом году в Узбекистане впервые вырастили 8 млн 200 тыс. тонн зерна. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил в праздничном поздравлении ко Дню работников сельского хозяйства.
В поздравительном послании он отметил, что, несмотря на множество трудностей в нынешних крайне сложных климатических условиях, выращивание на земле обильного урожая является примером мужества и стойкости.
«Вашими усилиями развивается узбекская школа земледелия, имеющая давние традиции, на новый уровень выходит аграрная отрасль. Так, в этом году в стране впервые было выращено 8 млн 200 тыс. тонн зерна, 3 млн 800 тыс. тонн хлопка, более 15 млн тонн овощей и бахчевых, 5 млн тонн фруктов и винограда, 4 млн тонн картофеля, 26 тыс тонн коконов шелкопряда».
Как отметил президент, в стране было создано более 800 агрокластеров. Сегодня они выращивают 100% хлопка и зерна, более 60% плодоовощной продукции.
В этом году фермерам передали более 10,5 тыс. единиц высокопроизводительных машин и агрегатов. В отрасли быстро развиваются цифровизация, технологии капельного орошения и другие инновации.
«В результате таких усилий сегодня водосберегающие технологии используются на 500 тыс. гектаров, сэкономлено 3 млрд кубометров воды, улучшено водоснабжение около 1 млн гектаров земель».
Стратегия «Узбекистан-2030» предусматривает: