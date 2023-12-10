16:04 (мск), источник: Комсомольская правда
«Золотую Звезду» вручил лично президент: бойцу из Тольятти присвоили звание Героя России
Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России бойцу из Тольятти.
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В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России. Высшую госнаграду получили 15 военнослужащих. Среди них оказался и боец из Тольятти Самарской области.
— Боец нашей прославленной 3-й бригады специального назначения — старший сержант Максим Девятов удостоен звания Героя Российской Федерации. Высокую награду доблестному воину вручил президент Владимир Путин, — сообщил на своей странице в соцсети глава Тольятти Николай Ренц.
Мэр Автограда поздравил бойца с присвоением Героя России и поблагодарил его за мужество, отвагу, верность присяге и воинскому долгу.
— На таких людей равняется вся страна! — отметил Николай Ренц.