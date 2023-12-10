Главное
Спецоперация на Украине
11:02 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Замминистра иностранных дел Узбекистана встретился с главой МИД Ирака

Дипломаты обсудили укрепление многопланового партнерства и расширение сотрудничества между странами.

Источник: Пресс-служба МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев встретился с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, дипломаты обсудили дальнейшее укрепление партнерства и расширение диапазона сотрудничества между странами в приоритетных областях.

«Стороны подчеркнули важность активизации политического диалога, углубления торгово-экономического сотрудничества и укрепления культурно-гуманитарного обмена. Иракская сторона выразила заинтересованность в выходе узбекской продукции на иракский рынок и расширении номенклатуры импорта из Узбекистана», — сообщает пресс-служба.

В ходе встречи стороны также обсудили график предстоящих совместных мероприятий.

Делегация республики находится в Багдаде для участия в узбекско-иракских политических консультаций. В частности, в ходе переговоров стороны выразили готовность к поощрению контактов между деловыми кругами двух стран и заинтересованность в учреждении совместного Делового совета.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта