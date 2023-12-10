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13:04 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

На фоне аварий ожидается отставка отвечающего за тепло вице-министра энергетики Казахстана

Астана. 10 декабря. КазТАГ — На фоне коммунальных аварий ожидается отставка отвечающего за отрасль теплоснабжения вице-министра энергетики Казахстана Жандоса Нурмаганбетова, передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК.

«Он (Нурмаганбетов — КазТАГ) уже почти как месяц в отпуске», — сообщил редакции КазТАГ в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.

По полученным редакцией сведениям, речь может идти об отпуске с последующим освобождением от должности.

Информацию о том, что Нурмаганбетов взял длительный отпуск, редакции КазТАГ подтвердили и в самом минэнерго.

Как отмечает источник, сообщивший о вероятности отставки Нурмаганбетова, причиной может быть вероятный конфликт между ним и министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым. Отметим, что Нурмаганбетова на пост вице-министра рекомендовал сам Саткалиев, занимавший на тот момент пост председателя правления АО «Фонд национального благосостояния “Самрук-Қазына”.

Нурмаганбетов был назначен вице-министром энергетики в декабре 2021 года.

Добавим, что в отношении Нурмаганбетова совсем недавно уже выносилось дисциплинарное взыскание — ему, а также председателю правления АО «Национальная компания “КазМунайГаз” Магзуму Мирзагалиеву были объявлены выговоры из-за аварии на МАЭК.

Напомним, за последние двое суток прямо во время резкого похолодания аварии в системах теплоснабжения произошли сразу в трех городах Казахстана: в Степногорске, Экибастузе и Актау. При этом, совсем недавно и представители минэнерго, и курирующий отрасль первый вице-премьер Роман Скляр убеждали казахстанцев, что все будет хорошо.

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