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11:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Секретарь ЦИК Беларуси: досрочное голосование в 2024 году продлится пять дней

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Досрочное голосование на выборах в 2024 году будет проходить в течение 5 дней, заявила секретарь ЦИК Беларуси Елена Балдовская.

Источник: Sputnik.by

Она пояснила, что такой срок предусмотрен законодательством.

«20 по 24 февраля те избиратели, у которых не будет возможности в воскресенье, 25 февраля, прийти на участок, могут реализовать свое избирательное право в период досрочного голосования», — приводит ее слова БелТА.

Участки будут работать в период досрочного голосования с 12:00 до 19:00.

Представитель ЦИК также уточнила, что проголосовать на дому можно будет только в воскресенье, 25 февраля.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов Палаты представителей и местных советов (25 февраля 2024 года), а также членов Совета Республики (4 апреля 2024 года).

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