Секретарь ЦИК Беларуси: досрочное голосование в 2024 году продлится пять дней

Она пояснила, что такой срок предусмотрен законодательством.
«20 по 24 февраля те избиратели, у которых не будет возможности в воскресенье, 25 февраля, прийти на участок, могут реализовать свое избирательное право в период досрочного голосования», — приводит ее слова БелТА.
Участки будут работать в период досрочного голосования с 12:00 до 19:00.
Представитель ЦИК также уточнила, что проголосовать на дому можно будет только в воскресенье, 25 февраля.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов Палаты представителей и местных советов (25 февраля 2024 года), а также членов Совета Республики (4 апреля 2024 года).