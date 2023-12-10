12:27 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Президент Молдовы провела телефонный разговор с главой Франции
Майя Санду и Эммануэль Макрон обсудили перспективы присоединения Молдовы к ЕС.
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КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Президенты Молдовы и Франции Майя Санду и Эммануэль Макрон провели телефонную беседу, посвященную двусторонним отношениям и процессу молдавской евроинтеграции.
«Глава государства подчеркнула твердую приверженность нашей страны проведению реформ, необходимых для выполнения критериев членства, а также выразила надежду, что Франция по-прежнему будет играть активную роль в поддержке Молдовы в этом начинании», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Также в беседе обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе, вопросы двустороннего сотрудничестве и поддержки процесса модернизации Молдовы со стороны Франции в области обороны, реформы правосудия, экономического развития.
Президент Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску в последнее время ведут активные переговоры с представителями руководства стран-членов ЕС, стремясь заручиться их поддержкой в преддверии заседания Европейского совета, на котором, как ожидается, будет принято решение о начале переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.
За последние несколько дней президент страны провела телефонные переговоры с лидерами ряда государств, таких как Греция, Бельгия, Ирландия, Литва, Дания, Кипр и Мальта.
Премьер-министр Речан также побеседовал с коллегами из Болгарии и Словакии.
Заседание Евросовета будет проходить 14 и 15 декабря.