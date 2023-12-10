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14:45 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Глава Минюста: права человека являются основой демократического общества

Министр юстиции Вероника Михайлов-Морару выступила с обращением по случаю Международного дня прав человека.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Соблюдение прав человека является основой демократического общества и главной обязанностью государства, закрепленной в Конституции Республики Молдова. Об этом заявила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару в своем поздравительном сообщении по случаю Международного дня прав человека.

«Доступ к правосудию и высококачественным юридическим услугам, равенство перед законом, защита со стороны государственных институтов являются важными столпами для демократического государства и уважения прав каждого человека», — говорится в послании министра.

По ее словам, за последние два года Минюсту удалось успешно расширить список получателей юридической помощи со стороны государства, усовершенствовать механизмы доступа к правосудию жертв насилия в семье и жертв сексуальных преступлений, повысить гарантии обеспечения равенства, укрепить функциональные возможности народного адвоката (омбудсмена) и Совета по равенству.

«Вместе с командой Министерства юстиции мы намерены продолжать улучшать механизмы защиты прав человека, укрепить доверие к нашим юридическим институтам, чтобы каждый гражданин Республики Молдова пользовался правами и свободами, гарантированными законом», — заключила министр.

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