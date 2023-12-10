14:20 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
В Молдавии заявили о новом обороте в процессе реинтеграции Приднестровья
Вице-премьер Серебрян: процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот.
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КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Процесс реинтеграции Приднестровья принял новый оборот, поскольку он происходит не посредством переговоров, заявил вице-премьер Олег Серебрян в эфире телеканала TV8.
Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта на Украине.
«У России и Украины теперь другие приоритеты. Геополитическая ситуация изменилась, процесс реинтеграции принял новый оборот. То есть реинтеграция не происходит посредством переговоров, как это было раньше», — заявил Серебрян.
По его словам, процесс изменился, но он все же не остановлен.
«Происходит постепенное внедрение молдавских законов в приднестровском регионе, их распространение», — пояснил вице-премьер.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.