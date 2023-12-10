Пашинян назвал неизбежным упразднение Нагорного Карабаха

«Говорят, что действующие на тот момент власти Нагорного Карабаха упразднили Нагорный Карабах. Но на самом деле этот процесс стал неизбежным в результате содержательных изменений в переговорном процессе в августе 2016 г.», — сказал Пашинян (цитата по «РИА Новости»).
Он заявил, что «эмоциональная невозможность» начать разговор о Карабахе заключалась в том, что это означало бы заявить гражданам Армении, что в стране 30 лет «просто тратили время, расходовали время и ресурсы на проблему, которая изначально была неразрешимой».
19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций. В начале октября сообщалось, что Карабах покинули свыше 100 000 из заявленных властями НКР 120 000 жителей, большая их часть обосновались в соседней Армении.
5 октября Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что процесс реинтеграции армянского населения Карабаха должен пройти успешно. Он отмечал, что все проживающие в Карабахском регионе являются гражданами Азербайджана вне зависимости от национальности, а их права и свободы будут обеспечены в полном объеме. Алиев также обещал переселить в Нагорный Карабах более 140 000 человек к 2026 г.