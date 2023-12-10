10 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Экс-замглавы МИД Молдовы: Евросоюз прочно держит страну за горло
Политик считает, что в руководстве Евросоюза находятся такие же любители денег и власти, как и везде.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Европейские чиновники, которые курируют молдавский вектор, крепко держат страну за горло, преследуя в первую очередь свои интересы, считает бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп.
Заявку на вступлении Молдовы в Евросоюз весной минувшего года подала президент этой страны Майя Санду, но европейцы выдвинули более 20 условий, которые должен выполнить Кишинев.
«Европейские партнеры хотят держать Молдову, они нас держат сейчас за горло», — заявил Осталеп в эфире молдавского ТВ.
По его словам, ситуация со вступлением в Евросоюз и условиями, которые выдвинуты республике, такие, что «не дернуться».
Бывший замминистра отметил, что не ясно, каким будет следующий год, но все говорит о том, что Евросоюз не собирается «упускать» страну.
Он также высказал сожаление, что ЕС стал «абсолютно неудачливым геополитическим игроком», что там у власти такие же бюрократы и любители денег, как и везде.
«Евросоюз превратился вот в такую бюрократическую структуру, которая делает одну ошибку за другой», — сказал политик.
Президент Молдовы Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула республике девять условий, которые страна должна выполнить. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14 и 15 декабря.