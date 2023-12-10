Лидеры России и Израиля провели телефонный разговор

В общей сложности беседа двух лидеров продлилась 50 минут. Израильский лидер поблагодарил Владимира Путина за усилия Москвы по освобождению гражданина Израиля, имеющего также российское гражданство, и попросил своего собеседника оказать давление на Красный Крест для получения допуска к заложникам в секторе Газа.
Вместе с тем Биньямин Нетаньяху не удержался и от критики Москвы. В частности, согласно сообщению канцелярии премьера, он выразил недовольство позицией в отношении Израиля российских представителей в ООН и на других форумах, а также раскритиковал связи России с Ираном, назвав их «опасными». Согласно израильским источникам, телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы.
В сообщении пресс-службы Кремля о разговоре Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху оказалось куда меньше острых моментов, нежели в интерпретации израильской стороны. «Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения», — отметили на официальном сайте Кремля.
Кроме того, в сообщении указано, что стороны выразили «обоюдную заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян». Пресс-служба Кремля сообщает, что лидеры условились о продолжении контактов.