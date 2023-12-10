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23:31 (мск), источник: ТАСС

Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом 12 декабря

Уточняется, что лидеры двух государств обсудят нужды Украины и «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент».

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря.

Об этом сообщается в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского на встречу в Белый дом во вторник, 12 декабря», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Уточняется, что лидеры двух государств обсудят нынешние нужды Украины и «жизненную необходимость продолжения поддержки со стороны Соединенных Штатов в критический момент».

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