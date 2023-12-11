В МИД рассказали о дискуссиях о трибунале для киевских властей

«Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где будут всему миру предъявлены факты преступлений и какую ответственность за это понесут (Владимир) Зеленский, (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак, (бывший министр обороны Украины Алексей) Резников и далее по списку… Сейчас идут дискуссии, каким образом, как будет оформлена эта структура, — это второй вопрос. Но то, что процесс сейчас идет, и то, что он будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически-информационном — это тоже абсолютный факт», — сказал он.
Мирошник также подчеркнул, что процесс решения вопроса о том, каким образом пройдет трибунал над всеми причастными к разрушению Украины, «достаточно активно, быстро развивается».
Ранее Мирошник заявлял РИА Новости, что считает необходимым трибунал для правящей верхушки Украины, принявшей в 2014 году решение о начале операции в Донбассе, в том числе и для украинского экс-президента Петра Порошенко.
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что при проведении международного трибунала по Украине, как и по ситуации в Газе, на скамье подсудимых должны оказаться представители США, поскольку роль Вашингтона «можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений».