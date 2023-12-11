Статус сохранится. Часть «Лосиного острова» переходит в управление Москвы

В ведение Москвы переходит 3 тыс. га территории национального парка «Лосиный остров». Это менее 25%. О будущем этой территории на пресс-конференции в ТАСС 10 декабря рассказали руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева и другие эксперты.
По словам Юлии Урожаевой, московские власти намерены сохранять уникальность и биоразнообразие национального парка «Лосиный остров», строгий охранный статус территории продолжит действовать в соответствии с федеральным законодательством.
Напомним, что «Лосиный остров» является национальным парком с начала 1980-х годов и защищается законом об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), основная задача которого сохранить биоразнообразие в этом красивом природном уголке.
«Москве переданы полномочия по организации и управлению ООПТ, — отметила Урожаева. — Речь идет, например, о санитарной очистке местности, выполнении комплекса противопожарных мер. Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Москвы переходит часть полномочий федерального контроля и надзора по соблюдению режима ООПТ».
Часть «Лосиного острова» в границах Москвы уже много лет остается частью экосистемы города, продолжила Урожаева. По экспертным оценкам, около 3 млн человек в год отдыхают в парке, и Москва масштабно финансирует программы, реализуемые в парке. По факту официальный переход его части под управление столицы — это всего лишь юридическое закрепление давно сложившихся реалий. Город и в дальнейшем не только продолжит поддерживать все эти направления работы, но и дополнит рядом программ по сохранению и развитию территории.
«В составе и количестве мероприятий на “Лосином острове” ничего не изменится, а вот научная программа будет развернута более масштабно, — пообещала Урожаева. — Будет изучаться влияние экосистемы парка на экологию Москвы, планируется расширить программы экологического просвещения и образования москвичей. К этой работе мы планируем привлечь экспертов».
Основной целью экологического просвещения, продолжила глава Департамента, остается формирование экологической культуры москвичей. Когда люди понимают, что выброшенный мусор или некорректное поведение может причинить вред обитателям парка.
«Поэтому мы планируем расширять программу и с научной, и с просветительской точки зрения и видим в этом основной инструмент, — объяснила Юлия Урожаева. — Ну, а для крайних случаев — к нам переходят полномочия по реализации контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории парка, и, чтобы сохранить парк, мы этот контроль усилим».
Вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Эльвира Давлетьярова, которая также присутствовала на пресс-конференции, напомнила, что Москва — один из лидеров среди городов с высоким процентом озелененных территорий. Это огромный плюс не только для экологии, но и для здоровья населения.
«“Лосиный остров” — это огромная зеленая территория, которая служит не только объектом рекреации, но и позитивно влияет на микроклимат столицы», — напомнила Давлетьярова.
А старший научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Николай Соболев добавил, что далеко идущая цель города — сохранение экосистемы, которая обеспечивает благоприятную окружающую среду. У Москвы есть огромный опыт охраны дикой природы, и на территории «Лосиного острова» смогут более активно развиваться программы реинтродукции тех видов животных, которые здесь раньше обитали.