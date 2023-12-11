«Спасибо вашей многодетной семье»: Михаил Котюков провёл личный приём граждан

Среди тех, кто смог лично или по видеосвязи пообщаться с главой региона, многодетная семья и родители красноярских школьников.
По видео с главой региона связалась многодетная семья из Минусинска. У Вадима и Елены Самойловых девять детей. Елена — обладательница почётного знака Красноярского края «Материнская слава». Их старшей дочери уже исполнилось 18, а младшему сыну — меньше двух лет. Ребята постарше играют на музыкальных инструментах, не забывают и о спорте. Для того чтобы всё успеть, семья остро нуждается в приобретении семейного автомобиля.
Михаил Котюков высоко оценил успехи родителей в воспитании юного поколения. «Спасибо вам большое, вашей многодетной семье. Вы большие молодцы, вы понимаете, что самое важное в жизни. Вы даёте детям представление о наших культурных семейных ценностях, дети растут у вас гармонично развитыми и патриотами. Это образец семейного поведения. Поэтому в преддверии Года семьи мы точно этот вопрос решим», — ответил Губернатор на просьбу семьи Самойловых.
Юлия Бычкова — член родительского комитета 53-й школы города Красноярска. Она пришла на приём, чтобы от имени родителей учеников попросить обновить в их школе систему видеонаблюдения, так как существующая система сильно устарела и не обеспечивает школьникам необходимую безопасность.
Михаил Котюков заверил маму двоих учеников, что городской совет Красноярска совместно с администраций города решат этот важный для образовательного учреждения вопрос в рамках действующих программ.
Кандидат в мастера спорта по плаванию Никита Иванов учится в Красноярском колледже олимпийского резерва. Он представляет край на различных соревнованиях, но растёт в многодетной семье и по финансовым причинам не может позволить себе приобрести ноутбук. Так как молодому человеку приходится учиться как дома, так и во время выездных турниров, мобильный компьютер должен быть с ним постоянно. Никита попросил у Михаила Котюкова ноутбук для учёбы.
Глава региона отметил, что достижения в спорте — это здорово, но хорошо учиться — не менее важно. Он пожелал Никите спортивных побед и пообещал в преддверии Нового года исполнить желание юного пловца.
Напомним, что указом Президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и будет посвящен популяризации государственной политики в области защиты семьи и сохранению традиционных ценностей.
Приемы граждан регулярно проходят в Красноярске в Штабе общественной поддержки (ул. Ленина, 102), а также в местных отделениях партии на территории края. Записаться можно по телефону: 8 (391) 265−93−25 График приемов можно посмотреть здесь: t.me/erkrasnoyarsk/5631.