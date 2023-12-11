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08:30 (мск), источник: Коммерсантъ

The Economist: США попросили Израиль закончить войну в Газе до конца года

Власти США сообщили Израилю, что ему надо закончить военную операцию в секторе Газа к новому году, пишет The Economist со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как утверждает журнал, армия обороны Израиля, скорее всего, продолжит военную кампанию, хотя и меньшей интенсивности и с опорой на сухопутные силы. При таком сценарии, допускает The Economist, палестинское движение «Хамас» продолжит контролировать часть Газы.

По данным собеседников издания, позицию американских властей донес госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Израиль. Публично власти обеих стран отрицают, что администрация США установила какие-либо сроки для израильтян. Кроме того, власти США требуют, чтобы Израиль предпринял больше усилий для «облегчения страданий палестинского мирного населения», особенно на юге сектора Газа, добавляет издание.

Война Израиля и «Хамаса» началась 7 октября. Израильские власти оценивали число человеческих жертв в 1,4 тыс., власти Палестины сообщали более чем о 17 тыс. погибших. В конце ноября стороны согласовали прекращение огня на несколько дней, но 1 декабря армия Израиля возобновила операции в Газе. 8 декабря президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и выразил обеспокоенность из-за насилия в отношении палестинцев на Западном берегу.

Лаура Кеффер

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