08:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Куйвашев поручил Минздраву организовать лечение болеющего СМА Миши Бахтина
Отец Миши Бахтина вновь вышел на одиночный пикет.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил свердловскому Минздраву организовать лечение екатеринбуржца Миши Бахтина, болеющего СМА, препаратом «Рисдиплам». Утром 11 декабря отец ребенка Дмитрий вновь вышел на одиночный пикет, требуя лечения для своего сына. На минувшей неделе с мужчиной встречался министр здравоохранения Андрей Карлов, обсуждались варианты лечения.
Чтобы не навредить ребенку, в министерстве здравоохранения предложили переназначать препарат каждые три месяца.
«Раз в квартал состояние Миши должен оценить консилиум специалистов на базе ОДКБ с участием профессоров медуниверситета. Врачи будут смотреть в первую очередь на состояние печени, почек и иммунного статуса ребенка. Если все будет в порядке, Миша получит “Рисдиплам”. Лекарство оплатят из областного бюджета», — сообщает Telegram-канал «Не для протокола», близкий к губернатору.
Ранее на подобном консилиуме московские специалисты отказались брать на себя ответственность за лечение ребенка. Поэтому решение принято на региональном уровне.