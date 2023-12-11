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08:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Южноуральским семьям проиндексируют маткапитал

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря, ФедералПресс. С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексируют на 7,5%. Какие южноуральские семьи ждет максимальное повышение — рассказали в региональном отделении СФР.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Максимальное повышение ждет тех, кто еще не тратил маткапитал. Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей, то есть сразу на 44 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Челябинской области.

Семьям, в которых появился на свет второй ребенок, выплатят материнский капитал, который вырастет до 833,8 тысяч рублей, то есть на 58 тысяч рублей.

Остаток маткапитала также проиндексируют на 7,5%.

В Челябинской области полностью потратили выделенные средства 68% семей.

Всего с момента старта программы сертификат на маткапитал получили 353 732 семьи.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что правительство РФ не одобрило закон об увеличении маткапитала.

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