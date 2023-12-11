Южноуральским семьям проиндексируют маткапитал

«Максимальное повышение ждет тех, кто еще не тратил маткапитал. Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 631 тысячи рублей, то есть сразу на 44 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Челябинской области.
Семьям, в которых появился на свет второй ребенок, выплатят материнский капитал, который вырастет до 833,8 тысяч рублей, то есть на 58 тысяч рублей.
Остаток маткапитала также проиндексируют на 7,5%.
В Челябинской области полностью потратили выделенные средства 68% семей.
Всего с момента старта программы сертификат на маткапитал получили 353 732 семьи.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что правительство РФ не одобрило закон об увеличении маткапитала.