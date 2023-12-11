FT: Запад после интервью Залужного спрашивал у Украины о переговорах с РФ

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — сказал собеседник издания.
В начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он добавил, что «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». При этом, по «учебникам НАТО», ВСУ должны были бы уже «повоевать» в Крыму, отметил главком.
Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что «это не патовая ситуация».
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.
Президент Владимир Путин указывал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.
Как также отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, и для Москвы абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.