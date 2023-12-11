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Спецоперация на Украине
10:11 (мск), источник: © РИА Новости

FT: Запад после интервью Залужного спрашивал у Украины о переговорах с РФ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

Источник: AP 2023

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — сказал собеседник издания.

В начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он добавил, что «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». При этом, по «учебникам НАТО», ВСУ должны были бы уже «повоевать» в Крыму, отметил главком.

Позднее Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оправдывался, заявив, что «это не патовая ситуация».

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. При этом на Западе именно Россию обвиняют в нежелании вернуться к переговорам, а категорический отказ Украины игнорируют.

Президент Владимир Путин указывал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. При этом, подчеркнул он, урегулирование возможно только при соблюдении гарантий безопасности России.

Как также отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, и для Москвы абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации. Процесс урегулирования, по его словам, возможен, но при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.

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