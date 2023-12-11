11:26 (мск), источник: Om1.ru
Президент РФ Путин назначил новых судей в Новосибирской области
Новосибирские суды пополнились двумя новыми кадрами.
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Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции региона. Указ президента РФ был опубликован 8 декабря.
Так, в новосибирские суды назначили двух человек. Татьяна Захарова стала судьёй Искитимского районного суда, а Елена Бурдукова — Кировского районного (Новосибирск).
Напомним, ранее глава государства утвердил нового заместителя председателя Новосибирского областного суда.