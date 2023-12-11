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11:26 (мск), источник: Om1.ru

Президент РФ Путин назначил новых судей в Новосибирской области

Новосибирские суды пополнились двумя новыми кадрами.

Источник: Om1.ru

Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции региона. Указ президента РФ был опубликован 8 декабря.

Так, в новосибирские суды назначили двух человек. Татьяна Захарова стала судьёй Искитимского районного суда, а Елена Бурдукова — Кировского районного (Новосибирск).

Напомним, ранее глава государства утвердил нового заместителя председателя Новосибирского областного суда.

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