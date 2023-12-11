Нарышкин заявил, что страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского

Глава СВР отметил, что в службу внешней разведки уже поступают «достоверные данные о том, что высокопоставленные официальные лица ведущих стран Запада все чаще обсуждают между собой необходимость замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского».
«Рассматриваются возможные преемники Зеленского на посту главы государства. В частности, в кулуарах прошедшей в Брюсселе в ноябре встречи министров иностранных дел стран ЕС [Евросоюза] отмечалось, что таковым мог бы стать один из высокопоставленных украинских военных, например, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный или руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, а также глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, мэр Киева Виталий Кличко», — указал директор СВР.
Он подчеркнул, что, по мнению европейцев, каждый из приведенного списка «в состоянии сыграть роль “украинского Пилсудского”, на десятилетия создав прочный “санитарный кордон” между Россией и Европой». «Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — пояснил Нарышкин.
Как указал директор СВР, среди основных причин, вызывающих стремление Запада к замене лидера Украины, называются как «несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя», так и «бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами», сопровождаемое «беспредельным кумовством и коррупцией», масштабы которых «приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков». «Но главное — это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников», — подчеркнул Нарышкин.
«На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны с Москвой до победного конца. В случае необходимости он не сможет стать стороной переговоров с Россией в интересах временного замораживания конфликта и спасения русофобского киевского режима, — добавил глава СВР. — По оценкам американского разведывательного сообщества, с учетом развития ситуации на Украинском ТВД [театре военных действий] потребность в этом может возникнуть уже в скором времени».