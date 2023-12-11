10:17 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Токаев потребовал срочно обеспечить везде бесперебойную работу коммунальных сетей
Он возложил персональную ответственность на членов правительства и акимов регионов.
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АЛМАТЫ, 11 дек — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.
Правительству указали на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.
В правительстве заверили, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.
Токаев возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в системах теплоснабжения нескольких городов Казахстана произошли перебои.
Прошлой зимой на нескольких казахстанских ТЭЦ произошли серьезные аварии. В ноябре Экибастуз остался без тепла в 30-градусный мороз. Объекты образования перешли на дистанционный формат обучения, была приостановлена работа детских садов. Всю зиму экибастузцы жаловались на холод в квартирах и большие счета за свет из-за обогревателей.
Также зимой и весной из строя выходила ТЭЦ Риддера.
В декабре прошлого года Минэнерго распределило 37 казахстанских ТЭЦ по зонам риска. 19 станций оказались в «красной» зоне, то есть в критическом состоянии, 11 — в «желтой», семь — в «зеленой». Сообщалось, что на их ремонт потратят 182 млрд тенге.