11:16 (мск), источник: Комсомольская правда
«Есть такое понятие — скромность»: глава Башкирии призвал чиновников отменить фейерверки и роскошные корпоративы
Хабиров призвал чиновников скромно отметить Новый год.
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Сегодня, 11 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой призвал чиновников скромно отметить Новый год.
— Все мы понимаем, что идет специальная военная операция, и давайте мы проведем [Новый год] все-таки скромнее. Я предлагаю главам муниципалитетов не увлекаться всевозможными фейерверками. И второе — настоятельно прошу руководителей государственных муниципальных учреждений и структур. Есть такое понятие — скромность. Никто не запрещает перед Новым годом собраться и поздравить коллектив, выпить по бокалу шампанского, но вот то безумие, что бывало: столы ломятся от гор еды, артисты пляшут — вот это уберите, пожалуйста. Придет время, когда-нибудь, может, к этому вернемся. Сейчас подчеркиваю — есть такое понятие — скромность. Это будет правильно. И деньги сэкономим, и просто… как уж можно так сильно разгуливаться? Но в то же время наша задача сделать так, чтобы люди отдохнули, это мы обязаны сделать.