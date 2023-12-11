12:22 (мск), источник: Om1.ru
Сергей Шелест рассказал о решении проблем с отоплением в Омске
С домами, где всё ещё холодно, будут работать в точечном режиме.
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Мэр Омска Сергей Шелест провёл расширенное совещание по вопросам теплоснабжения с участием начальника Государственной жилищной инспекции Омской области Александра Валериановича Киреева, глав округов, руководителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
На совещании отметили, что ситуация с отоплением у потребителей ТЭЦ-5 улучшилась, температура в квартирах постепенно растёт. Между тем, остаются дома, где всё ещё холодно. Эти проблемы планируют решать в точечном режиме.
«Сейчас на повестке несколько домов в поселке Кордный, на улице Петра Осминина, Заслонова, есть обращения с Красного Пути, 22, Кемеровской, 17, Волховстроя, 18 и 20. На утреннем совещании у губернатора Виталия Павловича Хоценко обсудили, что нужно держать такие адреса на особом контроле. На данный момент по каждому из них есть план».
На большинстве объектов уже работают ремонтные бригады, на части требуется поставка дополнительного оборудования — управляющие компании этим занимаются. Промежуточные итоги работ мэр Омска Сергей Шелест рассмотрит уже во второй половине дня.