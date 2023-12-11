В Минске усилят контроль за уборкой территорий от снега и крыш от наледи

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил усилить контроль за состоянием закрепленных территорий, развязок. «Техники хватает. Необходима регулярная работа, в ином случае меры должны приниматься незамедлительно. На это нацелена городская санитарно-эпидемиологическая служба», — отметил Владимир Кухарев.
Требования содержать в надлежащем порядке территории предъявляются к организациям всех форм собственности, в том числе к объектам торговли и общественного питания, товариществам собственников.
Также с учетом ожидаемого потепления поручено направить дополнительные силы на уборку наледи и сосулек с крыш зданий. «Надо активизировать работу, добавить людей. Прошу МЧС оказать содействие. Кроме того, нельзя забывать о ямочном ремонте. Ожидаются перепады температур, необходимо все имеющиеся в районах бригады задействовать для ликвидации ямочности», — отметил Владимир Кухарев.
На оперативном совещании напомнили, что убирать снег вокруг авто — обязанность автовладельцев. Городские службы обратят на это серьезное внимание. Планируется задействовать эвакуаторы, если водители не будут реагировать на предупреждения. К слову, за неисполнение требований предусмотрена административная ответственность. Вместе с тем в этом сезоне к такой мере воздействия пока не прибегали.
Как сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик, за последнюю декаду ноября — начало декабря выпало 285% осадков от нормы. С городских улиц вывезено порядка полумиллиона кубометров снега За этот период задействовано 80,5 тыс. единиц техники и около 40 тыс. работников. Снег вывозился на 8 временных площадок для складирования или на снегосплавной пункт.
«С учетом оттепели особое внимание уделим уборке крыш зданий, а также обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Будем призывать автовладельцев убирать вдоль дорог автомобили или убирать вокруг автомобилей. Иначе будет производиться эвакуация. По уборке первой полосы дороги активно взаимодействуем с Госавтоинспекцией», — рассказал Александр Раковщик.