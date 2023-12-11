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12:29 (мск), источник: © РИА Новости

Кулеба заявил, что Украина готова «попрыгать и сплясать» ради членства в ЕС

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать», если потребуется, для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в союз.

Источник: AP 2023

«Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство… Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно… Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат», — заявил Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналиста, почему Киев уверен, что достигнутые реформы достаточны, чтобы удовлетворить запросы Венгрии.

Кулеба также выразил уверенность в том, что процесс расширения ЕС продолжится и Украина будет в союзе. Но вопрос остается в том, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно туда войдет, отметил Кулеба.

Венгрия блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024−2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14—15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14—15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале ноября усомнился в том, что обещания европейцев Киеву о вступлении Украины в ЕС реальны, он сравнил их с «морковкой, которая привязана впереди повозки».

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