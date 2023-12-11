16:48 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирию приехала новая группа вынужденных переселенцев из Украины
Группа размещена в пункте временного размещения в Уфе.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Башкирию приехала новая группа вынужденных переселенцев из Украины. Беженцев разместили в пункте временного размещения в Уфе.
Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС на оперативном заседании в ЦУР сегодня, 11 декабря, беженцы приехали в Уфу 5 декабря. В группе 20 человек. Ведется работа по оказанию необходимой помощи каждому.
Напомним, по данным минсоцзащиты Башкирии, на 25 октября 2023 года с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Украины, в Башкирию приехало 1925 человек. На сегодня в республике проживают 1229 переселенцев, в том числе 293 ребенка. Из них 517 человек — в пунктах временного размещения, 712- самостоятельно (или у родственников). По информации МВД РФ по РБ, 377 человек из числа проживающих в ПВР получили гражданство РФ, 762 человека оформили паспорт гражданина России.