Молдавские медики готовы провести акции протеста

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Коллектив больницы дерматологии и инфекционных заболеваний заявил о готовности начать забастовку и акцию гражданского неповиновения.
Такое решение было принято на общем собрании сотрудников и будет осуществлен в случае, если Минздрав не откажется от плана по слиянию этого медучреждения со столичной инфекционной больницей имени Тома Чорбэ c 1 января 2024 года.
В составленной работниками медучреждения петиции медики выразили возмущение недовольство проектом постановления правительства о возможном слиянии двух больниц.
«Мы также выражаем свое возмущение тем, что мы, сотрудники учреждения, которое будет поглощено, узнали о реорганизации из средств массовой информации, то есть ни один представитель Министерства здравоохранения не счел нужным проинформировать нас», — говорится в петиции.
Коллектив больницы дерматологии также заявил о своем несогласии с данной инициативой Минздрава и о готовности в случае, если министерство не изменит своего решения прибегнуть к различным акциям протеста, таким как «японская забастовка», пикетирование Минздрава, вовлечение СМИ, а также к всеобщей забастовке.
Составленный коллективом больницы документ направлен на имя президента, премьера, спикера парламента, а также народному адвокату, в региональный офис ВОЗ и другие ведомства.