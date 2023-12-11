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12:58 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Молдавские медики готовы провести акции протеста

Работники больницы дерматологии и инфекционных заболеваний высказали недовольство возможным слиянием медучреждения с инфекционной больницей имени Тома Чорбэ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Коллектив больницы дерматологии и инфекционных заболеваний заявил о готовности начать забастовку и акцию гражданского неповиновения.

Такое решение было принято на общем собрании сотрудников и будет осуществлен в случае, если Минздрав не откажется от плана по слиянию этого медучреждения со столичной инфекционной больницей имени Тома Чорбэ c 1 января 2024 года.

В составленной работниками медучреждения петиции медики выразили возмущение недовольство проектом постановления правительства о возможном слиянии двух больниц.

«Мы также выражаем свое возмущение тем, что мы, сотрудники учреждения, которое будет поглощено, узнали о реорганизации из средств массовой информации, то есть ни один представитель Министерства здравоохранения не счел нужным проинформировать нас», — говорится в петиции.

Коллектив больницы дерматологии также заявил о своем несогласии с данной инициативой Минздрава и о готовности в случае, если министерство не изменит своего решения прибегнуть к различным акциям протеста, таким как «японская забастовка», пикетирование Минздрава, вовлечение СМИ, а также к всеобщей забастовке.

Составленный коллективом больницы документ направлен на имя президента, премьера, спикера парламента, а также народному адвокату, в региональный офис ВОЗ и другие ведомства.

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