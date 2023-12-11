13:21 (мск), источник: © РИА Новости
ЦИК посчитал возможным проведение президентских выборов в новых регионах
ЦИК: проведение президентских выборов в марте в новых регионах возможно.
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия считает возможным проведение президентских выборов в новых российских регионах, сообщило ведомство в телеграм-канале.
«В консультациях приняли участие Николай Булаев, Наталья Бударина, представители Министерства обороны России и ФСБ России, а также руководства Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — уточнили в комиссии.
Все участники консультаций посчитали возможным проведение голосования на территории новых регионов.
Как отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в комиссии понимают, что на территориях этих субъектов будут попытки запугать избирателей, чтобы сорвать выборы.
«Что-то подобное мы проходили на референдуме и проходили в единый день голосования, и мы в принципе к этому готовы. Я уверен, что задачу, которую мы перед собой ставим, принимая такое решение — она будет иметь позитивное развитие, у меня нет сомнений, что вместе с ней справимся», — добавил он.
Булаев добавил, что сформированные за коротких срок избирательные системы новых регионов работают исключительно профессионально. Он также напомнил, что это опасная служба, и почти 20 тысяч человек трудятся в них, рискуя своими жизнями.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, сегодня комиссия провела консультации по вопросу о возможности проведения выборов президента на территории четырех регионов, где действует военное положение.
Голосование пройдет в 2024 году, оно будет длиться три дня — с 15 по 17 марта.