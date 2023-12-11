14:18 (мск), новости Молдовы, источник: ТАСС
Протестующие в Молдавии фермеры не получили гуманитарную помощь из Румынии
«Фермерская сила» просит правительство дать разъяснения по поводу распределения дизельного топлива.
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КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Организующая акции протеста в Молдавии ассоциации «Фермерская сила» обратилась к правительству за разъяснениями после заявлений премьер-министра Дорина Речана о передаче аграриям партии дизельного топлива, полученного в качестве гуманитарной помощи из Румынии. С таким обращением организация выступила на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
«Фермерская сила» просит правительство дать разъяснения по поводу распределения дизельного топлива из Румынии. 13 ноября были составлены списки получателей, однако с тех пор никаких подвижек в распределении дизельного топлива не наблюдается. Господин премьер-министр, где дизельное топливо, которое, как вы публично заявили, уже распределено?" — говорится в обращении.
Весной этого года власти Румынии объявили о решении выделить Молдавии в качестве гуманитарной помощи более 150 тыс. литров бензина, 155 тыс. литров дизельного топлива и 5 тыс. т. мазута. Летом ряд фермерских ассоциаций сообщили о тяжелом положении фермеров после прошлогодней засухи и падения цен на зерновые и потребовали помощи у государства. После провала переговоров с правительством они провели ряд акций протеста, в ходе которых блокировали сельскохозяйственной техникой дороги в Кишиневе, а также междугородные трассы.