15:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Губернатор: Армавир может стать промышленным центром России
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Армавир 11 декабря заявил, что город может стать промышленным центром России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Муниципалитет, по словам главы региона, является одним из мощнейших промышленных центров на Кубани и нуждается в промтехнопарке, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Уверен, это позволит раскрыть потенциал города как будущего промышленного центра России, станет отличной площадкой для укрепления наших позиций, развития резидентов-инвесторов, которые будут создавать востребованную и конкурентоспособную на рынке продукцию», — цитирует господина Кондратьева пресс-служба.
Технопарк создают на базе Армавирского электротехнического завода. Сейчас площадка проходит аккредитацию в федеральном реестре. В будущем здесь могут начать производить электродвигатели малой мощности и трансформаторы тока. В планах также наладить выпуск электронных устройств и радиоаппаратуры.
«Предоставим возможность новым резидентам использовать наше оборудование и технологические мощности, необходимые им для промышленного производства, научно-технической и инновационной деятельности», — рассказал собственник завода Лев Сааков.
Строить промышленный технопарк будут в несколько этапов. В первую очередь планируют реконструировать имеющиеся помещения под сдачу в аренду. На это выделят как минимум 200 млн руб., будет создано 500 рабочих мест.
Вячеслав Рыжков