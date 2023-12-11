14:35 (мск), источник: Комсомольская правда
Минниханов осмотрел общежитие № 6 КФУ после капитального ремонта
Ремонт завершился здесь в ноябре.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В понедельник, 11 декабря, раис Татарстана Рустам Минниханов и градоначальник Ильсур Метшин посетили общежитие № 6 Казанского федерального университета. В здании с весны по осень 2023 года проводился капитальный ремонт.
Девятиэтажное общежитие по улице Аделя Кутуя было построено в 1976 году. Для проживания студентов здесь имеются 213 комнат на 600 человек, в том числе и для маломобильных учащихся. Для удобства здание разделено на административную, учебную и жилую зоны. Оборудованы кухни, душевые, гладильные комнаты, актовый и читальный залы.
«Мы видим, как большие положительные изменения происходят в КФУ. Сегодня студентам важно создавать комфортные условия для жизни и учебы. Так держать!» — передает слова раиса его пресс-служба.
Напомним, в КФУ вручили медаль и премию им. Лобачевского в размере 75 тысяч долларов.